Dobro se je pogosto spomniti, kaj pravijo modreci: Življenje je kot ogledalo; smeji se ti, če ga gledaš nasmejan. Pa vsak dan preberimo eno pozitivno misel in ob tem ne pozabimo in ne zanemarimo redne telesne aktivnosti – s hojo, kolesarjenjem, jogo, tekom, igranjem (tudi igranje je aktivnost!). S tem bomo dosegli ravnotežje med umom in telesom, kar je v teh razmerah še posebno pomembno.

Življenje obogatila z gruntom Svetlana Dramlić, direktorica in producentka družbe Rosa Production: »Zdrav duh in telo mi vsako leto pomenita več. Zavedam se, da je tako telesno kot duhovno zdravje pomembno za moj vsakdan, za mojo družino in kariero. Kondicijska pripravljenost, tako telesna kot duhovna, sta moto mojega življenja. Kot nekdanja baletna plesalka se skoraj vsako jutro prek spleta povežem s svojo dolgoletno prijateljico in učiteljico joge Anito Canadi. Vsaj 15 minut na dan posvetim raztegovanju telesa ter predvsem umiritvi in pravilnemu dihanju. Včasih bolj meditativno, včasih fizično predihavanje in raztegovanje, so pa dnevi, ko se v meditaciji predam molitvi in tako krepim svojo duhovnost. Neizogibni so sprehodi, v trgovino in na obiske se odpravim peš ali s kolesom. Na telefonu redno spremljam dnevne korake in poskušam prehoditi najmanj sedem kilometrov na dan. Ker imam srečo, da živim v Mariboru, kjer sem obdana s čudovitimi hribi, se večkrat podam na Pohorje. Nedavno sem življenje obogatila z gruntom, ki ga imam na bližnjem Sv. Urbanu, od koder seže razgled v Avstrijo, Lendavo, na Sljeme, Mariborsko Pohorje. Je kraj, kjer se s svojo družino napolnimo s pozitivno energijo.«

Knjige me navdahnejo Branka Fišer, urednica pri založbi Učila International: »Že leta si bistrim glavo, umirjam misli in krepim telo z jogo in tekom, v koronskem času pa sem znova vzljubila tudi pohodništvo in gorsko kolesarjenje, ki sem ju prej zaradi manka časa nekoliko zanemarjala. Seveda najbolj pogrešam plavanje in globoko meditativno modrino z vsepričujočo tišino, a to bo moralo do poletja počakati. Sprostitev vedno iščem v naravi, v zelenju in tišini – tišini, ki je tako tiha, da jo lahko slišimo. To me vedno pomiri, globok vzdih in kakšna asana pa me napolnita z energijo in zavedanjem, da smo vsi del prečudovite narave, ki nas obdaja, tako zelo presega in bogati. Če jo ugledamo med sončnim vzhodom, še toliko bolje. Seveda pa si – razen endorfinskega zadovoljstva po fizičnem naporu – marsikaj od tega lahko privoščimo tudi v širnih prostranstvih bralnega sveta. Zato si življenja brez knjig preprosto ne znam predstavljati – umirijo me, navdahnejo in omogočijo neki drugi pogled, ki stvari, ki me težijo, velikokrat postavi v popolnoma drugo perspektivo.«

Najbolj pri srcu razgibavanje – v dvoje Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč: »Z razgibavanjem telesa začnem že v postelji, saj mi tako narekuje telo. Težave v križu in vratnem delu me spomnijo na to. Navadila me je soproga, ki prav tako pridno izvaja sklop vaj že v postelji in nato še v kopalnici. Ob tem se optimistične misli porajajo kar same od sebe, saj vem, da bo ves dan potekal z bistveno manj bolečinami. In to je še posebno pomembno v spomladanskem času, ko se začenjajo vrtna opravila. Z opazovanjem cvetenja, zaletavanja štorastih čmrljev, spretnih čebel, rastjo novih poganjkov in plodov ter zelenjave je veselje vsak dan večje. Ob lepih vikendih so na vrsti nekoliko daljši pohodi, ki smo jih v času nemogočih omejitev s prijatelji opravljali v ozki regiji. Ugotovili smo, da tudi osrednjeslovenska regija ponuja izredno zanimive in lepe poti. Po njih smo gazili tudi v snegu; iskali predvsem manj obljudene cilje, še posebej, ker je z nami od lanskega avgusta mlada kužka Stella, zvedava in zelo živahna jezerska terierka. Komaj čakam, da se bodo v celoti in brez večjih omejitev lahko odprle terme in zdravilišča, kjer je motivov in programov za razgibavanje telesa – in še bolj uma – zares izjemno veliko. In to v vsakem termalnem središču, s poudarkom na svoji posebnosti, povezani z lokalnim značajem. A od vsega mi je najljubše in najbolj pri srcu še vedno tisto razgibavanje – v dvoje!«