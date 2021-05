Bolečina, ki jo čutimo v nekem delu telesa, je pogosto posledica mišičnih vozlov in neprožnega vezivnega tkiva, naj bo to prav na mestu bolečine ali kje drugje, v svojem priročniku Prožilne točke (Mladinska knjiga, 2020) pojasnjuje priznana terapevtka za zdravljenje kronične bolečine s svojo lastno kliniko v Londonu Amanda Oswald. Pri svojem kliničnem delu se srečuje z ljudmi z najrazličnejšimi kroničnimi bolečinami, veliko jih k njej pride po več letih trpljenja in različnih oblikah zdravljenja, potem ko jim zdravniki nazadnje povedo, da bodo pač morali z bolečino živeti. »Pri takšnih pacientih najprej poiščemo njihove prožilne točke, kar je prvi korak k lajšanju bolečine in zdravljenju,« razloži Oswaldova, ki prožilne točke opiše kot vozle, ki jih najdemo, ko samodejno masiramo ali pritiskamo na dele telesa, da bi olajšali napetost ali bolečino: »Značilnost teh točk, ki nastanejo v vezivnem tkivu (fasciji), je občutljivost za dotik, lahko pa povzročajo tudi bolečino in druge simptome, ki se izražajo na tem mestu ali se prenesejo drugam po telesu. Natančnega načrta s položaji prožilnih točk ni – pri različnih ljudeh se pojavljajo na različnih mestih.«

Znanje je moč

Vzrokov za nastanek prožilnih točk je veliko – običajno so kombinacija dela, prostočasnih aktivnosti in drugih dejavnikov, kot sta telesna drža in raven stresa, razloži terapevtka: »Prožilne točke nastanejo sčasoma in vztrajajo, če še naprej ravnamo enako. Ko vemo več o možnih vzrokih za njihov nastanek, lahko spremenimo navade in si pomagamo sami. Samopomoč je začetek procesa odpravljanja omejitev, ki so izzvale nastanek bolečih prožilnih točk.«

Z redno terapijo lahko sami odpravimo obstoječe prožilne točke in preprečimo nastanek novih, pri tem pa je treba upoštevati nekaj splošnih navodil, da s samoobravnavo dosežemo najboljše rezultate, poudarja Oswaldova: »Razvijte občutek za prožilne točke, na otip so lahko kot zrna peska, vozlički ali večje bule. Ponotranjite cilj – blažitev in zmanjšanje bolečine. Upoštevajte, da je malo in pogosto najbolje, po vsaki obravnavi prožilnih točk pa se nežno raztezajte.«