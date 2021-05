Smernice za uporabo zaslonov: Do tretjega leta brez, nato skromen dnevni odmerek

Strokovnjaki opažajo že kar epidemične razsežnosti porasta kognitivnih in drugih resnih težav med otroki in mladostniki, od težav v komunikaciji do depresije, tesnobe, samomorilnih misli. Številne težave so povezane s prezgodnjo ali pretirano uporabo zaslonov. Včeraj predstavljene smernice za uporabo zaslonov pri mladih bodo lahko v veliko pomoč staršem in vsem, ki delajo z otroki.