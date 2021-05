Francosko sodišče je včeraj v odmevni odločitvi zavrnilo tožbo francoske državljanke Tran To Nga, po rodu Vietnamke, proti štirinajstim podjetjem, ker so proizvajala močno strupene herbicide in jih prodajala ameriški vojski, ki jih je uporabljala med vietnamsko vojno. Šlo je zlasti za zloglasni oranžni agens, ki je ime dobil po barvi posod, v katerem so ga shranjevali.

Sodišče je zavrnitev začetka sodnega postopka proti podjetjem utemeljilo s tem, da so delala za Združene države in da sodišče nima pristojnosti nad ravnanjem tuje suverene države v času vojne. Med podjetji, ki jih je 79-letna Tran To Nga v svojem imenu, v imenu svojih prizadetih otrok in stotisočev Vietnamcev tožila, sta tudi Monsanto, ki je zdaj v lasti nemškega farmacevtskega velikana Bayer, ter ameriški Dow Chemical.

Strup v prehranjevalni verigi

Po ocenah nevladnih organizacij je milijon Vietnamcev utrpelo posledice zaradi uporabe 76 milijonov litrov herbicidov, ki jih je v letih 1962–1971 ameriška vojska raztrosila po gozdovih in poljih na površini, veliki kot Slovenija. Vietnamska vlada govori o treh milijonih prizadetih, ZDA pravijo, da so ocene nezanesljive. Oranžni agens povzroči odpadanje listov z dreves in je bil namenjen razkrivanju in preprečevanju preskrbovalnih poti pod listavci iz komunističnega Severnega Vietnama v kapitalistični Južni Vietnam. Uporabo agensa je leta 1961 odobril predsednik John F. Kennedy. Strup je prodrl v tla in podtalnico ter zašel v prehranjevalno verigo, tako da sta zelenjava in meso, ki so ju Vietnamci z juga uživali, povzročala bolezni in smrt v več generacijah. Zlasti je bil nevaren za nosečnice oziroma njihov plod. Omeniti velja tudi zastrupljeno in zato neuporabno obdelovalno zemljo ter umiranje živali.

Tran To Nga, ki je vložila tožbo, je nekdanja novinarka in aktivistka, ki se je leta 1966 skupaj s še dvesto mladimi odpravila na več kot 1000 kilometrov dolgo pot skozi džunglo iz Severnega v Južni Vietnam po znameniti Ho Ši Minhovi poti, da bi sodelovala pri osvoboditvi južnega dela države. Potovali so štiri mesece. Zatem je več let preživela v džungli, tam rodila, nakar so jo ujeli in mučili, potem pa je bila spet noseča. A vse to je preživela ter dočakala ameriški umik leta 1973 in združitev države leta 1975. Živi razpeta med Francijo in Vietnamom, v zadnjih letih se bojuje z rakom zaradi velike količine joda v krvi, sladkorne bolezni tipa 2 in izredno redke alergije na inzulin, poleg tega je dvakrat prebolela tuberkulozo, kar naj bi bilo vse posledica oranžnega agensa. Tudi njeni otroci so bili zaradi istega razloga rojeni z genskimi okvarami, hčerka je umrla zaradi srčne okvare.