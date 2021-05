Za delo pomočnika glavnega trenerja reprezentance mladih nogometašev namreč ni imel dovoljenja delodajalca, to je državnega zbora. MVK je poslanca pozvala k razjasnitvi dohodkov, ta pa je v odgovor zapisal, da ni šlo za redno in pridobitno dejavnost in da je za 13-dnevno delo trenerja prejel skupno 1300 evrov dnevnega nadomestila in 65 evrov potnih stroškov, od česar je bil obračunan DDV. Račune za opravljeno storitev je NZS izstavil prek svojega podjetja Gregorino, kar je po oceni Hršaka narobe, saj je Židan delo opravljal kot fizična oseba. MVK sicer še ugotavlja, ali trenersko delo sodi v okvir izjem splošne prepovedi dodatnih dejavnosti poslancev. Ker Židanovi funkciji nista nezdružljivi, niso izpolnjeni pogoji za odvzem mandata, je še dejal Hršak.