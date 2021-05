To bo prvič, da se bo temnopolti Superman pojavil na velikem platnu, ne bo pa prvi temnopolti Superman, saj se je ta pojavil že leta 2009 v seriji stripov Final Crisis 7 kot Superman iz alternativnega vesolja, ki je na Zemlji postal predsednik ZDA. Navdih za lik temnopoltega predsedniškega Supermana je avtor stripa Grant Morrison menda dobil pri nekdanjem ameriškem predsedniku Baracku Obami, ni pa nujno, da bo enako tudi z zgodbo v filmski različici. Kdo bo igral temnopoltega Supermana, še ni znano, se pa namiguje, da bi bil to lahko Michael B. Jordan, medtem ko se med imeni za režiserja omenjajo Barry Jenkins, Ryan Coogler, Steven Caple Jr., J. D. Dillard, Regina King in Shaka King. Scenarij za film sicer piše Ta-Nehisi Coate, producent filma pa bo J. J. Abrams.