Izsledili so ga šele naslednji dan in ugotovili, da je bil poleg tega še brez izpita in brez registracije za avto. V Velenju so prav tako v naselju ustavili voznika, ki so mu namerili 102 kilometra na uro, potem pa še dober promil alkohola. Voznica začetnica pa je v Celju namesto s 50 drvela z več kot 90 na uro. Drugemu začetniku pa so namesto dovoljenih 70 namerili več kot dvakrat toliko! In je bil takoj ob vozniško dovoljenje. V Radljah ob Dravi so bili pozorni na motoriste, kar osem jih je hitrost prekoračilo, dva za kar dvakrat več od dovoljene.

Neslavni rekorder pa je italijanski voznik ferrarija s srbskimi registrskimi tablicami, ki so ga lovili dolenjski policisti. Na avtocesti proti Obrežju so mu namerili 260 kilometrov na uro. Ustavil seveda ni, na mejnem prehodu pa je obrnil in se odpeljal nazaj proti Ljubljani, a so ga policisti izsledili in ustavili. Enainštiridesetletnemu državljanu Italije so izrekli globo v višini 1500 evrov in devet kazenskih točk.