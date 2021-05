Trenutno se cena surove nafte giblje okrog 65 dolarjev na sodček. V preteklem tednu so ameriške rafinerije obratovale na 86,5 odstotka celotne zmogljivosti, proizvodnja plina pa se je v preteklem tednu zmanjšala in je v povprečju znašala nekaj več kot devet milijonov sodčkov na dan. Zaloge surove nafte v ZDA so z nekoliko več kot 485 milijoni sodčkov dva odstotka pod povprečjem zadnjih petih let (v istem času v letu).

Pri Mednarodni agenciji za energijo (IEA) pričakujejo, da bo povpraševanje v letu 2021 doseglo 96,7 milijona sodčkov na dan, kar predstavlja porast za 5,7 milijona sodčkov na dan glede na preteklo leto. Prvo četrtletje letošnjega leta je bilo nekoliko slabše od napovedi, predvsem zaradi ponovnih zapiranj gospodarstev. V zadnjem času se proizvodnja povečuje zlasti zaradi obetavnih makroekonomskih napovedi. Prav tako so članice združenja OPEC odločile, da bodo povečale količino načrpane nafte, saj pričakujejo povečano potrošnjo zaradi pričakovanj po uspešnem odpiranju gospodarstev.

Kljub temu da se veliko gospodarstev po svetu odpira, k negotovosti zagotovo prispeva povečevanje števila okuženih v nekaterih državah, ki so glavne potrošnice nafte. Tu je mišljena predvsem Indija, kjer se število primerov okužb s covidom-19 v zadnjih tednih znatno povečuje. Po drugi strani pa se gospodarstva v Evropi in Združenih državah Amerike počasi odpirajo, kar vsekakor vliva upanje po povečanju povpraševanja in se tudi že odraža na rasti cene nafte v zadnjih dveh tednih.