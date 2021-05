No ja, prav dolgo jim menda ne bo treba iskati primerne osebe. Predlagamo njihovega bivšega direktorja in sedanjega ministra za notranje zadeve v večmesečnem odstopu. Glede na njegove izjemne zapise na družbenih omrežjih gre za človeka, ki je več kot usposobljen za lektoriranje besedil. No, nekaj težav ima z vejicami, presledki, dvojino, skloni… Eh, se bodo že zmenili. Saj se poznajo.