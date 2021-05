Potem ko sta Real Madrid in PSG prejšnji teden izpadla v polfinalu lige prvakov, sta doživela hladen tuš še v domačih prvenstvih. Potem ko je vodilni v Španiji Atletico Madrid Jana Oblaka remiziral proti Barceloni z 0:0, se je Realu Madrid odprla sijajna priložnost, saj je štiri kroge pred koncem v boju za naslov prvaka naenkrat sam odločal o svoji usodi. A moštvo trenerja Zinedina Zidana je klecnilo že ob prvi oviri, saj je zgolj remiziralo s Sevillo z 2:2. Tri kroge pred koncem je tako znova v najboljšem položaju Atletico. PSG pa je v Franciji remiziral z Rennesom in dva kroga pred koncem za vodilnim Lillom zaostaja velike tri točke.

Zidane jezen na sodnika

Ko je sodnik Antonio Mateu v soboto na Camp Nouu odpiskal konec tekme, je v taboru Reala Madrid završalo. Kraljevi klub je naenkrat dobil izjemno priložnost v boju za naslov prvaka, a so se igralci trenerja Zinedina Zidana zavedali, da proti Sevilli nikakor ne bo lahko. Ko je Karim Benzema zadel že zgodaj, je kazalo, da bo Real Madrid ponujeno izkoristil z obema rokama, a se je vmešal VAR. Pri akciji za vodilni zadetek gostiteljev je bil v prepovedanem položaju Alvaro Odriozola. Le nekaj minut kasneje pa je Sevilla že vodila. V drugem polčasu je po kotu Seville z roko igral Eder Militao, a je sodnik Juan Martinez Munuera pustil prednost, Benzema je v protinapadu od sredine sam krenil proti vratarju Bonu, ki je Francoza podrl za najstrožjo kazen. A znova se je vmešal VAR, pravilno opozoril na roko Militaa in do enajstmetrovke je prišla Sevilla. Ko je že kazalo na zmago gostov, je od daleč Toni Kroos zadel Edena Hazarda, ki je spremenil pot žoge in poskrbel za izenačenje, ki Realu Madridu tri kroge pred koncem še daje upanje na naslov prvaka.

»Jezen sem. Če je bila roka Militaa za enajstmetrovko, zakaj potem sodnik ni uporabil enakega merila pri Felipeju nekaj minut prej? Nikoli ne govorim o tem in verjamem sodnikom, a tokrat sem videl dva enaka prekrška z roko. Sevilla je za našega dobila enajstmetrovko, mi za njihovega ne,« se je po tekmi hudoval Zinedine Zidane. Do konca španskega prvenstva so ostali še trije krogi. Atletico Madrid, ki ga čakajo obračuni proti Realu Sociedadu, Osasuni in Realu Valladolidu, ima dve točki prednosti pred Realom iz Madrida (igra še proti Granadi, Athleticu Bilbao in Villarrealu) in Barcelono (čakajo jo še obračuni proti Levanteju, Celti Vigo in Eibarju).