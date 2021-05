Spletni koncert iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma z multiinštrumentalistoma, skladateljema in improvizatorjema Boštjanom Gombačem in Eduardom Raonom si lahko nocoj ob 20. uri ogledate brezplačno v spletnem prenosu na youtube kanalu in prek facebook strani Cankarjevega doma. Gre za koncert znotraj utečenega cikla Cankarjevi torki, ki je v času covid ukrepov narekoval drugačen pogled na prezentiranje glasbe, med drugim je tako nastal nov podcikel solo / duo / solo. V intimnem koncertnem vzdušju se avtorja predstavita skupaj pa tudi vsak zase.

Prvič skupaj na oder Tokratna glasbena gosta Boštjan Gombač in Eduardo Raon sta nedvomno posebneža med klasično izobraženimi glasbeniki, saj ju nemiren ustvarjalen duh ves čas potiska v nove izzive, tokrat pa tudi prvič skupaj na oder. Gombač, prejemnik nagrade Prešernovega sklada, je med inštrumenti najprej poprijel za klarinet, pozneje še za različna pihala, trobila, inštrumente s tipkami, tradicionalna glasbila različnih ljudstev, zvončila in druge predmete, ki proizvajajo zvok. Kot vnet zbiralec inštrumentov jih ima doma že krepko več kot 300 različnih vrst. Tokrat bo na oder s sabo prinesel altovski in basovski klarinet, fujaro, ki je prefinjena slovaška ljudska pastirska zvonasta pokončna piščal, shruti box oziroma tradicionalno indijsko glasbilo na meh, še druge različne piščali, krilni rog, žepno trobento, sedel bo za klavir, v zvok pa bo pretopil še lastni žvižg.