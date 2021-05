Med sprehodom po gozdu lahko opazimo, da se v njem rojevajo nove generacije gozdnih živali. Tudi ptiči, so opozorili v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zato vse sprehajalce nagovarjajo, da če najdejo ptičje gnezdo, je bolje, da ga pustijo pri miru, saj so ptice zelo občutljive za motnje in spremembe v okolici gnezda. »Če se jim zazdi, da je gnezdo preveč obiskano, ga starši lahko celo zapustijo,« so povedali in dodali, da prav s pogostimi obiski gnezda pritegnemo tudi pozornost plenilcev.

Mladiči pogosto tarča plenilcev

Najdeni, ljubki mladiči se pogosto zdijo nebogljeni in zapuščeni, vendar to večinoma ni res. Njihovi starši so verjetno nekje v bližini in čakajo, da se umaknemo. Pri številnih vrstah ptic pevk mladiči zapustijo gnezdo, ko jim zraste perje, niso pa še sposobni leteti. Na tleh preživijo nekaj dni in v tem času se jim dokončno razvijejo letalna peresa. Starši jim medtem še kar nekaj časa prinašajo hrano in jih s klici opozarjajo na nevarnost. »Za nekatere vrste ptic je prednost, da čim prej zapustijo svoje gnezdo. Gnezda niso vedno varno in prijetno bivališče. Pogosto so tarča plenilcev, ki z lahkoto najdejo gnezdo, polno glasnih mladičev, gnezdo pa je lahko za ptice tudi vir parazitskih okužb,« opozarjajo in dodajo, da tudi zato starši mladiče vsak dan pridno hranijo od jutra do večera, da mladiči čim prej odrastejo in zapustijo gnezdo. Ko mladiči gnezdo zapustijo, se razkropijo naokoli, starši pa jih lahko vodijo vsak dan na drugo prenočišče, s čimer povečujejo verjetnost njihovega preživetja. »Tudi če plenilec najde enega mladiča, ob tem ne pokonča še vseh drugih, kot bi se zgodilo, če bi našel polno gnezdo.«

Tako imajo lastovke, detli in nekateri drugi duplarji gnezda v duplih in na navpičnih stenah. »Taka gnezda so nekoliko bolj varna pred plenilci. Mladiči teh vrst se zato večinoma v gnezdih zadržujejo, dokler niso zares dobri letalci,« sporočajo iz krajinskega parka.