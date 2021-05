Še enkrat in vedno znova pesem ptic

So ljudje, ki vsak dogodek razlagajo kot znak, Znak z veliko začetnico. Rdeči val na semaforjih: znak, da ni boga. Zeleni val: bog je, pa tudi angeli, še posebej, če tečeš na zadnji vlak. Ljudje, ki razlagajo znake, se zanašajo na preverjene abecedarje dogodkov in manifestacij, nekateri stavijo na sanjske knjige, drugi na navadne časopise. Ko sem včeraj v Dnevniku prebrala kolumno Dragana Petrovca z naslovom Zgodba o pesmi ptic, me je spreletelo, da je to gotovi znak, Znak z veliko, le ugotoviti še moram, kaj naj z njim.