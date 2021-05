Odločilo bo tisto, kar bo pod črto

Zdravje je naše največje bogastvo. To velja tako za posameznika kot za družbo. Čim bolj enostavno ohranjanje zdravja za čim več ljudi v regiji je temelj prizadevanja vseh treh občin, ki si na svojem ozemlju želijo imeti novo regijsko bolnišnico na Gorenjskem s 600 posteljami in okoli 1400 zaposlenimi. Seveda je to samo del resnice, kajti pomembna je predvsem matematika. Vsak od treh županov, jeseniški, radovljiški in po novem še kranjski, se predvsem bori za tisto, kar bo nova regijska bolnišnica neposredno prek dajatev ali posredno prek vpliva na njeno prebivalstvo povzročila občini in njeni blagajni. Povedano drugače: medtem ko v Radovljici in Kranju razmišljajo o tem, kaj bi z bolnišnico na svojem ozemlju pridobili, se na Jesenicah borijo predvsem za tisto, kar bi, če bi jo zgradili kje drugje, izgubili.