Na Igu gre h koncu investicija v projekt Na-kolih, s katero bodo ohranjali dediščino kolišč na Ljubljanskem barju in verjetno privabili precej turistov. Potem ko so zgradili interpretacijski center, bodo namreč predvidoma letošnjo jesen dokončali še zadnji manjkajoči del pri projektu – koliščarsko naselbino s povezovalno potjo. Občina Ig je konec marca objavila javno naročilo, postopek izbire pa se je nekoliko zavlekel. V dveh poskusih namreč niso izbrali nobenega ponudnika, zdaj pa je v teku že tretji. Župan Janez Cimperman pravi, da niso izbrali še nikogar zaradi previsoke cene.

»Cena mora biti v skladu z odobrenimi sredstvi, zato še nismo izbrali nobenega ponudnika. Gre pa za specifično delo, zato ni veliko izvajalcev, ki bi to delali. Pri javnih naročilih sta se sicer pojavljala dva. Načrtujemo, da bodo kolišča zgrajena do jeseni. Če se dela zavlečejo do spomladi, pa v tem ne bo nobene tragike,« je povedal Janez Cimperman in dodal, da so zdaj naročilo razdelili na posamezne sklope in da bo zato verjetno lažje najti izvajalca. Ponudbe so pri tretjem javnem naročilu že dobili, zdaj morajo še izbrati najboljšo.

Podjetje, ki bo dobilo posel, bo na 600 pilotih zgradilo kolibe in brv čez Iščico, poskrbelo pa bo tudi za ojezeritev, dovod vode, povezovalne poti, vstopni paviljon, sanitarije… Občina ima za ta del investicije predvidenih okrog 550.000 evrov. Celotni projekt Na-kolih bo stal skoraj 2,3 milijona evrov. Večino denarja bo prispeval kohezijski sklad Evropske unije (nekaj manj kot 1,3 milijone evrov), preostala sredstva bodo prišla iz občinskega (700.000 evrov) in državnega (dobrih 300.000 evrov) proračuna.