Ta rok je skrajni datum za registracijo klubov za naslednjo sezono serie A.

»Standardi so jasni za vse. Trije klubi se še niso odpovedali sodelovanju v superligi, Juventus je med njimi,« je danes dejal Gravina in pri tem namignil še na španska velikana Barcelono in Real, ki tudi še nista uradno končala sodelovanja pri tem projektu. Pojasnil je, da bi mu bilo ob morebitni izključitvi Juventusa iz lige žal zaradi navijačev stare dame, a poudaril, da morajo pravila veljati za vse.

S podobnimi ukrepi je trem klubom nedavno zagrozila tudi krovna zveza Uefa. Klubi so se na to potezo odzvali z javnim pismom, v katerem so sporočili, da gre v tem primeru za »nesprejemljiv pritisk«, poroča dpa.

V superligi je bilo sprva 12 klubov, a se je večina že po nekaj dneh, predvsem zaradi burnega odziva navijačev in tudi ostrih napovedanih ukrepov Uefe, premislila in se umaknila, vztrajajo le še Juventus in oba španska kluba.