Nepreslišano: Boris Ostan, igralec

Poglejmo našo politično situacijo, na primeru dveh oseb na naši politični desnici. Gospa Ljudmila Novak s svojim etičnim pristopom pravzaprav vzpostavlja nravnost, dostojanstvo. To je vezivno tkivo, ki je nujno, da bi družba imela strpno prihodnost: seveda sem spada tudi spoštovanje do tvoje spolnosti, spoštovanje do tvojih kakršnih koli osebnih pogledov, pa tudi javnih nastopov. In ob tem jasno izraženih stališč, kaj je prav in kaj ni. Mimogrede, tega žal predsednik države nikakor ni sposoben. V svoji narcisoidnosti misli predvsem nase. Si predstavljate, kako bi jo on odnesel kot profesor na akademiji s svojim vzklikom tisočim dijakinjam: To mi delaj, miška!