Minister za notranje zadeve Aleš Hojs in predsednik Policijskega sindikata Slovenije (PSS) Rok Cvetko sta danes slovesno podpisala stavkovni sporazum, s katerim se dejansko končuje večmesečna stavka policistov, ki pa jo bodo slednji preklicali šele, ko bodo izpolnjene vse točke sporazuma.

Oba sopodpisnika sta izrazila zadovoljstvo z dogovorom. »Do dogovora smo prišli, ker smo šli v pogajanja z odprtimi kartami in ker smo držali besedo,« je povedal Hojs in dodal, da je bil sindikat konstruktiven partner. Pojasnil je, da je vlada popustila pri zahtevi sindikata po premiku časa ocenjevanja možnosti napredovanja. Čeprav bo to enkratno pomenilo večje odhodke iz proračuna, naj bi se vse »že v letu in pol izravnalo, saj bodo nekateri zato naslednjič kasneje napredovali«. Masa za plače bo po Hojsovih besedah ostala nespremenjena, zaradi »določenih prerazporeditev« pa bodo »tisti na terenu dobili nekaj več od teh, ki so zgolj v pisarni«.

Po Cvetkovih besedah je stavkovni odbor PSS soglasno ugotovil, da sporazum ustrezno naslavlja vse štiri stavkovne zahteve, ki so jih vladi posredovali 22. decembra lani. »Bistveno je, da dogovor v ničemer ne posega v že pridobljene pravice oziroma pravice na podlagi preteklih sporazumov in dogovorov niti ne v aktivna pogajanja o vzpostavitvi kariernega sistema v policiji,« je dejal.

Od 100 do 150 evrov dodatka mesečno

S sporazumom se je vlada zavezala, da bo najkasneje v 45 dneh v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji, na podlagi katerega se bo uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev povečala do 20 odstotkov osnovne plače.

V pogajanjih, ki jih je vodil državni sekretar Franc Kangler, je bilo dogovorjeno, da se bo plača policistom, ki so imenovani v nazive, povišala glede na karierne razrede. Tako bodo po pojasnilih Cvetka policisti, nadzorniki državne meje, upravičeni do 150 evrov bruto dodatka mesečno, višji policisti v operativi do 140 evrov mesečno, pomočniki komandirjev, kriminalisti na nivoju policijskih inšpektorjev do 130 evrov bruto dodatka k plači mesečno, višji policijski inšpektorji, višji kriminalistični inšpektorji ter policijski in kriminalistični svetniki pa do 100 evrov bruto mesečnega dodatka.

»Prvič nam je uspel nek resen preboj v skupnih pogajanjih, da se ustrezno ovrednotijo tudi specifike podpornih služb, torej strokovno tehničnega kadra v policiji, ki zagotovo ima zelo specifične naloge s podobnim kadrom v širšem javnem sektorju, pa tudi za del zaposlenih na MNZ, ki neposredno izvajajo te podporne naloge. Zanje dodatek na mesečni ravni znaša 100 evrov bruto,« je še pojasnil Cvetko.

S podpisom se je vlada zavezala tudi, da bo v 45 dneh po podpisu sporazuma novelirala uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede tako, da se od vključno leta 2021 postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje za policiste izvede vsako leto na dan 15. novembra (trenutno se pogoje preverja na dan 31. marca). Javni uslužbenci pa bodo v višji plačni razred napredovali in pridobili pravico do plače s 1. decembrom leta, v katerem so izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred. Poleg tega bo v skladu s sporazumom Ministrstvo za notranje zadeve v 12 mesecih od podpisa sporazuma reprezentativna sindikata povabilo k pogovorom o sklenitvi kolektivne pogodbe dejavnosti, ki bo veljala izključno za javne uslužbence MNZ in Policije.

Sindikat je stavkovne aktivnosti začel stopnjevati konec lanskega leta, ker je vlada po njihovem prepričanju neposredno kršila del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, 11. januarja pa so začeli stavko. V sindikatu so 10. februarja stavkovne aktivnosti zamrznili za čas trajanja pogajanj, ki so, kot kaže, obrodila sadove.