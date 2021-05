Za ponovno kandidaturo se je Ilešič po lastnih besedah odločil, ker ga to delo veseli in ker gre za vrhunski intelektualni izziv. Zlasti pa se mu zdi, da delo opravlja uspešno, na kar da kažejo tudi nekateri zunanji znaki. V prvi vrsti je izpostavil zaupanje kolegov sodnikov. Doslej je bil štirikrat izvoljen za predsednika senata, prvič leta 2012 kot prvi sodnik iz novih članic EU.

Znak uspešnega dela vidi tudi v dejstvu, da je imel kot sodnik poročevalec glavno besedo pri nastajanju nekaterih odmevnih sodb sodišča. Med drugim je izpostavil sodbo iz leta 2014, ki je vključevala spletnega velikana Google, prinesla pa je t. i. pravico do pozabe.

Kot pa je dodal, sodišče ni samo sodišče v tehničnem smislu besede, ampak ima tudi pomembno kulturno in civilizacijsko funkcijo. Tudi njegova vloga ne zajema samo sodelovanja pri izdajanju sodb, ampak denimo tudi predava in vodi predstavitve na različnih sodiščih in univerzah v tujini.

A kot je dejal ob tem, »zelo močno čuti dolžnost, da povrne dolg domovini in upa, da ga uspešno vrača«. V Luksemburgu je sprejel že vrsto obiskovalcev iz Slovenije in dal možnost za izobraževanje vrsti mladih slovenskih pravnikov, je dejal.

V javnosti se ne pojavlja dosti, ker se mu zdi primerno, da je sodnik nekoliko zadržan, je še povedal.

Pahor: Gre za uglednega dolgoletnega sodnika Sodišča EU Predsednik republike Borut Pahor je predlog za izvolitev Ilešiča kot kandidata za sodnika na Sodišču EU v državni zbor posredoval v petek. Že on je izpostavil je, da gre za »uglednega dolgoletnega sodnika Sodišča EU in večkratnega predsednika senatov tega sodišča«. Po današnji javni predstavitvi bo sledilo odločanje v državnem zboru, kjer bo moral kandidat na tajnem glasovanju prejeti podporo večine vseh poslancev, torej najmanj 46. V uradu predsednika pričakujejo, da bo glasovanje o Ilešiču uvrščeno na naslednjo sejo državnega zbora, ki se začne 17. maja.