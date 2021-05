Trenutno Miami (37-31) štiri tekme do konca ostaja na šestem mestu vzhodne konference in ima dve zmagi naskoka pred sedmim Bostonom (35-33). Z istim tekmecem se bodo še enkrat pomerili v noči na sredo in z zmago skušali priti še do boljšega medsebojnega izkupička, ki odloča v primeru enakega izkupička po 72 tekmah rednega dela sezone.

Ekipe od sedmega do desetega mesta se bodo od 18. maja merile na turnirju v dodatnih tekmah za dve mesti med končnico.

Vročica je pot do zmage tlakovala v prvem delu. Do polčasa so zadeli kar 28 od 43 metov iz igre, od tega 11 trojk iz 20 poskusov in po polovici dvoboja vodili z 79:53. V drugem so se nato Kelti približali na 12 točk, a je ob koncu tretje četrtine Jimmy Butler, dvoboj je zaključil s 26 točkami, 11 podajami in 8 skoki, prevzel odgovornost in po treh četrtinah dvoboja povišal prednost na 21 točk.

Tudi v zadnji četrtini se Boston ni dal, štiri minute pred koncem je naskok Miamija znašal le šest točk, znova pa je bil Butler tisti, ki je s trojko in zadetima prostima metoma umiril nalet domačih (116:107). Keltom ni pomagalo niti 30 točk Evana Fournierja in 29 Jaysona Tatuma.

Pri Miamiju sta mejo 20 točk presegla še Duncan Robinson (22) in Bam Adebayo (20), Dragić pa je v 28:59 minute dosegel devet točk (iz igre 3/10, od tega za tri 3/5), dodal pa je še sedem podaj in tri skoke ob eni izgubljeni žogi.

Ponoči bo znova na delu tudi Luka Dončić. Slovenski zvezdnik bo z Dallas Mavericks (39-28) gostoval pri Cleveland Cavaliers (21-46) v lovu na pomembno zmago v boju za peto mesto v zahodni konferenci.