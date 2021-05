Domžale so nepričakovano izgubile na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Gorici, ki ima le še teoretične možnosti za obstanek. »Gorica je že takoj na začetku kar dvakrat kaznovala našo nezbranost. Zapravili smo lepo priložnost za priključek k vodilnim ekipam,« je po tekmi povedal osrednji branilec Damjan Vuklišević, ki je tudi dosegel gol za goste.

Mura je naivno zapravila priložnost, da bi se za 24 ur zavihtela na vrh prvoligaške lestvice. Prekmurci so po dveh mojstrovinah 26-letnega Črnogorca Siniše Mandića vodili z 2:0. V drugem polčasu je Bravu uspel velik preobrat, junak pa je postal centralni branilec David Brekalo, ki je naprej priigral enajstmetrovko (Kai Cipot ga je po nepotrebnem vlekel), nato pa še zadel z glavo po kotu.

»Tako kot proti Celju je bila tudi tokrat reakcija fantov v drugem polčasu fantastična. Skozi leta smo igralci in celotna ekipa dozorevali do točke, ko lahko še tako težek psihološki trenutek ob polčasu prežvečimo in v drugi polčas vstopimo v popolnoma drugačni luči z veliko samozavesti. Igralci iz dneva v dan popravljajo sprejemanje in izvedbo odločitev med igro. Počasi postajamo zrelejše in psihološko trdnejše moštvo, prepoznavno predvsem po zasledovanju skupne ideje v igri in taktični disciplini,« je po tekmi varovance pohvalil trener Brava Dejan Grabić.

Mura je imela večji del pobudo ter dovolj priložnosti za povišanje izida. Po izenačenju je ob jurišu Mure vratar gostov Vekić ubranil dva nevarna strela Pucka. »Pride tekma, v kateri si nasprotnik ne priigra nič, nato pa iz dveh prekinitev pride do točke,« je menil trener Ante Šimundža, ki je vodil 200. tekmo na klopi Mure. Ni bil v najboljši formi, saj je ekipa izgubila udarnost, ko je na klop poklical Oura, Mandića in Bobičanca.

Tabor je proti Celju potreboval točko, da bi si tudi teoretično zagotovil obstanek v ligi. Zmage na slabi tekmi so se po golu Matica Vrbanca že v osmi minuti veselili gostje, saj je očitno uspela šok terapija z menjavo trenerja. Agron Šalja je dosegel tretjo zmago na četrti tekmi, a Celjani so še vedno predzadnji s štirimi točkami zaostanka za Aluminijem, ki je sinoči na Bonifiki premagal Koper kar s 3:0.

Tabor – Celje 0:1 (0:1) Strelec: 0:1 Vrbanec (8). Stadion Rajka Štolfe, brez gledalcev, sodnik: Glažar (Hajdina), rumeni kartoni: Djalo Aldair, Salkić, Koprivec, Ovsenek; Stojinović, Rorič, Dangubić. Tabor: Rener, Azinović, Nemanič, Ristić, Kouao, Grobry (od 67. Tolić), Makoumbou, Salkić, Sever (od 74. Stare), Stančič, Djalo Aldair, trener: Šljivo. Celje: Rozman, Kadušić, Zaletel, Stojinović, Brecl, Benedičič (od 81. Rorič), Vrbanec, Šporn, Božič, Kuzmanović, Sokler (od 65. Dangubić), trener: Šalja. Igralec tekme: Žan Zaletel (Celje). Streli v okvir gola: 3:1, streli mimo gola: 0:1, prosti streli: 15:17, koti: 5:0, nedovoljeni položaji: 3:0, obrambe vratarjev: 0:3, prekrški: 14:15, število vseh napadov: 99:84, število nevarnih napadov: 56:20, posest žoge (v odstotkih): 55:45.

Mura – Bravo 2:2 (2:0) Strelci: 1:0 Mandić (4), 2:0 Mandić (42), 2:1 Nukić (64/11 m), 2:2 Brekalo (86). Stadion Fazanerija, brez gledalcev, sodnik: Borošak (Spodnji Duplek), rumeni kartoni: Kous, K. Cipot; Maružin, Križan, Žugelj. Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Šturm, Horvat (od 88. Klepač), Bobičanec (od 75. Maroša), Ouro (od 46. Kouter), Kous, Mandić (od 75. Pucko), K. Cipot (od 67. Žižek), trener: Šimundža. Bravo: Vekić, Drkušić (od 55. Kurtović), Križan, Brekalo, Španring, Kirm (od 60. Ogrinec), Maher (od 76. Kancilija), Trontelj, Kramarič (od 76. Žugelj), Kidrič, Maružin (od 46. Tučić), trener: Grabić. Igralec tekme: David Brekalo (Bravo). Streli v okvir gola: 7:2, streli mimo gola: 4:3, prosti streli: 19:23, koti: 4:1, nedovoljeni položaji: 5:8, obrambe vratarjev: 0:5, prekrški: 18:11, število vseh napadov: 104:133, število nevarnih napadov: 53:41, posest žoge (v odstotkih): 47:53.

Gorica – Domžale 2:1 (2:0) Strelci: 1:0 Colley (8), 2:0 Oyewusi (13), 2:1 Vuklišević (74). Igrišče v Športnem parku v Novi Gorici, brez gledalcev, sodnik: Šmajc (Predoslje), rumeni kartoni: Kačinari, Colley, Zirdum, Nkama, Mlinarić; Markuš, Saitoski. Gorica: Likar, Paljk, Zirdum, T. Kavčič, Hodžić, Begić (od 79. Mlinarić), Nkama, Kačinari (od 46. Cvijanović), Oyewusi (od 25. Velikonja), Vipotnik (od 79. Baruca), Colley (od 64. Tomiček), trener: Jović. Domžale: Mulalić, Šoštarič Karić, Klemenčič, Vuklišević, Podlogar, Käit, Markuš (od 46. Pišek), Ibričić, Svetlin (od 46. Kolobarić), Jakupović, Vuk (od 85. Saitoski), trener: Djuranović. Igralec tekme: Johan Nkama (Gorica). Streli v okvir gola: 6:5, streli mimo gola: 7:10, prosti streli: 14:24, koti: 4:8, nedovoljeni položaji: 0:2, obrambe vratarjev: 4:4, prekrški: 24:12, število vseh napadov: 95:128, število nevarnih napadov: 62:112, posest žoge (v odstotkih): 46:54.