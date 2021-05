Teniški masters serije 1000 v Madridu je vselej specifičen, saj poteka na skoraj 700 metrih nadmorske višine, kar je daleč največ med vsemi najprestižnejšimi turnirji. Žogica je zato precej hitrejša kot na drugih prizoriščih, kar je velika prednost tekmecev Rafaela Nadala. To potrjuje statistika, da je španski kralj peščenih igrišč v španski prestolnici zmagal »le« petkrat, kar je precej manjkrat kot na drugih prizoriščih. Kljub temu ostaja daleč najuspešnejši posameznik.

Nadal je moral letos v četrtfinalu s 4:6, 4:6 priznati premoč Aleksandru Zverevu. »V našem športu je najtežje premagati Rafaela Nadala na pesku. Dosegel sem eno svojih največjih zmag v karieri. Povrhu še v Španiji, pred Rafovim domačim pragom,« se je veselil Aleksander Zverev. »Nisem našel pravega ritma na hitrem igrišču. Čestitke tekmecu, ki je bil preprosto boljši,« je povedal Rafael Nadal, ki je na treh letošnjih turnirjih na pesku dosegel le eno zmago, v Barceloni, medtem ko se je v Monte Carlu in Madridu poslovil v četrtfinalu. Aleksander Zverev je sijajno formo potrdil v polfinalu, v katerem je bil boljši od Avstrijca Dominica Thiema, najtežje delo pa je imel sinoči v finalu. Italijan Matteo Berrettini mu je v podaljšani igri prvega niza vzel sploh prvi niz na turnirju, v nadaljevanju pa je bil Nemec boljši ter zmagovalca Beograda ugnal s 6:7 (8), 6:4, 6:3. Zverev je osvojil četrti turnir serije masters, skupno pa 15. v 24. finalu.

Izjemno zanimiv boj je v španski prestolnici potekal tudi v ženski konkurenci. Viden slovenski pečat je pustila Tamara Zidanšek, ki se je prejšnji mesec razšla z dolgoletnim trenerjem Zoranom Krajncem, kmalu pa je našla zamenjavo. Odslej sodeluje s Špancem Panchem Alvarinom, ki je v preteklosti treniral vrhunske igralce (Dinara in Marat Safin), z žensko špansko reprezentanco, za katero sta igrali Aranxa Sanchez Vicario in Conchita Martinez, pa je kot kapetan pred 30 leti osvojil pokal federacij. Konjičanka se je iz kvalifikacij, kjer je izločila tudi Kajo Juvan, prebila v drugi krog glavnega turnirja, v katerem je morala v treh nizih priznati premoč prvi igralki sveta Asleigh Barty.

Tamara Zidanšek boljša od nekdanje zmagovalke OP ZDA

Trojica najboljših slovenskih igralcev in igralk je minuli teden začela tekmovati na mastersu v Rimu. Ker je turnir v italijanski metropoli izjemno močan, so morali Tamara Zidanšek, Polona Hercog in Aljaž Bedene v kvalifikacije. V 1. krogu so bili uspešni vsi trije, zanimivo pa je, da so imeli vsi za tekmece precej nižje postavljene Italijane. Največ dela je imel Aljaž Bedene (57. na svetu), ki je bil po dobrih dveh urah s 6:2, 3:6, 6:4 boljši od Giana Marca Moronija (249.). Tamara Zidanšek (80.) je ekspresno s 6:1, 6:1 opravila z Bianco Turati (262.), Polona Hercog (73.) pa je bila s 6:4, 6:3 boljša od Lucie Bronzetti (289.).

Včeraj sta v odločilnem dvoboju kvalifikacij za napredovanje na glavni turnir blesteli Mariborčanka in Konjičanka. Najprej je Polona Hercog s 6:2, 6:3 nadigrala nekdanjo finalistko Rolanda Garrosa 34-letno Saro Errani (113.). Še večji skalp je vzela Tamara Zidanšek, ki je bila s 6:4, 7:5 boljša od Američanke Sloane Stephens (51.), zmagovalke OP ZDA pred štiri leti. Da teniška nedelja za Slovence v Rimu ni bila maksimalno uspešna, je poskrbel Aljaž Bedene. Ljubljančana je s 6:2, 6:1 nadigral Bolivijec Hugo Dellien (127.).

Kako močan je turnir v Rimu, kaže podatek, da se že v 2. krogu obeta dvoboj med Stefanosom Cicipasom in Matteom Berrettinijem, zmagovalca pa bo v osmini finala na drugi strani mreže bržčas čakal Novak Đoković. Prvi igralec sveta peščene sezone ni začel po pričakovanjih, saj je na dveh turnirjih dosegel tri posamične zmage in dva poraza. Zanimivo bo spremljati tudi Dominica Thiema, ki je prejšnji teden v Madridu letos sploh prvič tekmoval na pesku. Pri ženskah je po žrebu jasno, da se Asleigh Barty in Arina Sabalenka ne bosta tretjič zapored uvrstili v finale. Pomerili se bosta namreč lahko že v četrtfinalu.