Tako ne čudi niti, da so (gromozansko) rast v primerjavi z lanskim aprilom dosegle tudi domala vse znamke. Med tistimi, ki so prodale vsaj 10 avtomobilov, je edina izjema Renault, ki je vknjižil 40-odstotni padec, rast drugih pa je bila tako velika, da je le Mercedes-Benz zabeležil rast v obliki dvomestne številke (47-odstotno), pri vseh drugih pa se je merila v tromestnih številkah. Renault, Fiat, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Smart, Jaguar in SsangYong so ob tem edine znamke, ki imajo padec prodaje na letni ravni, medtem ko vsem drugim prodaja tudi v tem pogledu raste, Jeepu denimo kar za 302,7 odstotka, Nissanu pa za 140 odstotkov. Kljub več ali manj vzpodbudnim številkam pa tudi med slovenskimi uvozniki v tem trenutku vlada stanje precejšnje negotovosti, saj je še vedno zelo težko oceniti, kako bo na dobave avtomobilov v prihodnjih mesecih (in s tem na prodajo) vplivala kriza proizvodnje, ki jo povzroča pomanjkanje čipov. K spodnji lestvici najbolj prodajanih posameznih modelov pa na tem mestu dodajmo še, da je bilo na petem mestu v aprilu prodanih enako število škode kamiq in volkswagna tiguana (107), a smo prednost dali prvi, ki so jih več prodali na letni ravni (509:462).

Znamke 1. Volkswagen (707 aprila, 3333 leta 2021, 16,2-odstotni letni delež) 2. Škoda (518 aprila, 2686 leta 2021, 13-odstotni letni delež) 3. Peugeot (387 aprila, 1539 leta 2021, 7,5-odstotni letni delež) 4. Renault (359 aprila, 2141 leta 2021, 10,4-odstotni letni delež = 5. Citroën (238 aprila, 1062 leta 2021, 5,2-odstotni letni delež)