Hokejisti Olimpije in Jesenic živijo za tekme, kakršna bo nocoj (20) na tivolskem ledu. Slovenski prvak bo znan na vrhuncu finala, ki sta ga izenačena tekmeca po 240 minutah intenzivnega boja pripeljala do odločilnega dejanja. Ljubljanska dvorana bi zagotovo pokala po šivih, če bi bili vhodi odprti za navijače.

Pritožba Olimpije zmedla Jesenice

Jeseničani so bili v petek na pragu naslova prvaka, a se je Olimpija rešila in iztisnila vso energijo za drugo zmago v Podmežakli. Ko so imeli Ljubljančani zanko okoli vratu, so odigrali najboljšo tekmo v seriji in prvič v finalu niso prejeli gola. Večna tekmeca ne moreta skriti, da sta po dolgi sezoni močno izčrpana od napornega ritma in zelo nihata v formi. Doslej se še ni zgodilo, da bi katero moštvo sestavilo nekaj dobrih tekem v nizu. Favorizirani Ljubljančani še vedno čakajo na prvo zmago v domači areni, kjer so konec aprila postali prvaki alpske lige. Njihov največji adut so izkušnje, saj je mnogo tivolskih hokejistov že zmagovalo na odločilnih tekmah, medtem ko so Jeseničani v letošnji sezoni zatajili na najpomembnejšem obračunu polfinala alpske lige z Asiagom. Železarje še posebej motivira tivolska dvorana, kjer so divjali na obeh tekmah finala in z devetimi goli kronali učinkovito igro.

Na razplet boja za državni naslov vplivajo tudi zunanji dejavniki. Čeprav je hokejska zveza zavrnila pritožbo Olimpije, češ da je za Jesenice nastopal igralec brez ustreznega testa na koronavirus, so Ljubljančani nasprotnika z administrativno igro ravno prav zmedli, da odločitve o prvaku še ni bilo. Jeseniški igralci so se na dan četrte tekme finala preveč ukvarjali z zapisi v medijih in zvečer odpovedali na ledeni ploskvi. Ko so dobili prvo priložnost, da slovensko krono po letu 2018 vrnejo na Jesenice, so pregoreli v preveliki želji. To je bila tekma, ko so se železarjem zatresle roke in je ploščica poskakovala po ledu. Celo vratar Žan Us je storil prvo hudo napako v finalu, potem ko se je celotno serijo odlično kosal z napadalnejšim nasprotnikom.