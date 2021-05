Medtem ko postopen umik preostalih 3500 ameriških vojakov skupaj z drugimi 7000 vojaki zahodne koalicije poteka že od konca aprila – po napovedih Bele hiše se bo končal 11. septembra –, se je v Kabulu zgodil eden najbolj grozljivih pokolov v vseh teh več kot 40 letih vojn v Afganistanu.

V soboto je avtomobil bomba eksplodiral pred neko državno šolo v Kabulu ravno v trenutku, ko so jo zapuščale šolarke, ki se jim je tedaj končal pouk. V hipu sta sledili še dve eksploziji. Mrtvih je bilo več kot 60, ranjenih več kot 150 ljudi. Na tleh je obležalo največ šolark, o čemer pričajo razmetane šolske torbe in knjige na kraju eksplozije.

Odgovornosti ni prevzel nihče

Napad se je zgodil v predelu Kabula, v katerem živijo Hazari, ki govorijo iranski dialekt in so večinoma šiiti. Ker jih imajo suniti za krivoverce, so pogosta tarča njihovih skrajnežev.

Neki očividec je za novinarsko agencijo AFP pripovedoval o napadu pred šolo: »V dimu in prahu sem videl okrvavljena telesa, medtem ko so nekateri ranjeni kričali. Videl sem žensko, ki je med trupli klicala svojo hčer. Ko je našla njeno šolsko torbo, se je zgrudila.« Nekatere družine žrtev za pokol krivijo tudi prozahodno afganistansko vlado in zahodne države na čelu z ZDA, češ da niso ustavile nasilja in končale vojne.

Za grozovit sobotni napad še nihče ni prevzel odgovornosti. Afganistanska vlada in predsednik Ašraf Gani sta krivdo pripisala talibanom. Toda ti zanikajo vpletenost in poudarjajo, da vedno obsojajo napade na civiliste in da od februarja 2020, ko so podpisali sporazum z ZDA o umiku vseh 13.000 ameriških vojakov in o začetku mirovnih pogajanj z vlado v Kabulu, niso izvedli napadov v glavnem mestu. Za pokol šolark obtožujejo Islamsko državo. Ta sicer nadaljuje teroristične napade v Kabulu in Džalalabadu, tudi po tem, ko je izgubila veliko ozemlja na vzhodu države.