V soboto ob približno pol štirih popoldne je na regionalni cesti pri naselju Čeplje v okolici Kočevja cesta vzela življenje komaj 26-letnega motorista. Policijska preiskava nesreče je pokazala, da je motorist v desnem nepreglednem ovinku zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Po padcu je drsel po cesti in trčil v avtomobil, ki je pravilno pripeljal nasproti. Poškodbe motorista so bile tako hude, da je umrl na kraju nesreče. Vožnja z motorjem se je z najhujšimi posledicami končala tudi za 31-letnega motorista pri Lovrencu na Dravskem polju. Mariborski policisti so v nedeljo pojasnili, da sta ob približno pol enih popoldne pri odcepu za Župečjo vas trčila motorist in voznik avtomobila, v nesreči pa je bil udeležen še en avtomobil. Pri tem je krajši konec potegnil motorist, ki se je v nesreči tako hudo poškodoval, da je umrl.

Policisti vse motoriste opozarjajo, da naj bodo med vožnjo izjemno previdni, hitrost vožnje pa naj prilagodijo razmeram na cesti. To še posebej velja na začetku motoristične sezone, ko je asfalt še hladen, zaradi česar je oprijem pnevmatik nekoliko slabši. Prav tako je marsikje na cestah zima pustila svoje sledi, predvsem v obliki udarnih jam in peska, ki so ga posipale zimske službe. Motoristi se morajo tudi zavedati, da v začetku motoristične sezone še niso v najboljši kondiciji, na motoriste pa morajo biti seveda pozorni tudi vsi drugi prometni udeleženci.