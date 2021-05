Libreto za policijske žvižgače

Zadnjo veliko predstavo na Kolpi je oblast priredila pred letom dni. V visoki pomladi so na južno mejo poslali bajeslovnih tisoč policistov, konjenikov, službenih psov in vso tehnologijo, ki jo premorejo – termovizijske kombije, kamere, brezpilotna zračna plovila in helikopterje. Prizori so bili baročno veličastni, težko pa bi rekli, da je učinek predstave povrnil produkcijske stroške. V tednu dni so polovili nekaj skupin migrantov, a skupno število ni bistveno odstopalo od povprečja. Prav velikih številk tudi ni bilo mogoče pričakovati, saj se je ost migracij že davno preusmerila stran od Balkana, nazaj proti Libiji, Španiji in Kanarskim otokom. Balkan je za migrante postal prenevaren.