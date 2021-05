Na svoj največji praznik, dan Evrope, je Evropska unija včeraj začela enoletni proces iskanja odgovora, kakšne spremembe si od evropske integracije želijo evropski državljani in politiki. Konferenca o prihodnosti Evrope, ki je bila predvsem želja Francije in je nato postala tudi evropski projekt, se je slavnostno začela na sedežu evropskega parlamenta v Strasbourgu, kjer so vodilni politiki Unije prisluhnili tudi prvim razmišljanjem mladih. Prav njih želijo v tem novem poskusu iskanja odgovorov na vprašanje, kje bi bile potrebne izboljšave integracije za bolj učinkovito delovanje, še bolj vključiti v razpravo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron , ki je velik zagovornik nujnosti reform EU, je ob začetku dela konference najprej pohvalil Unijo, da je kljub velikim izzivom ob začetku pandemije ostala enotna ter se je izkazala tudi s cepitveno strategijo in demokracijo. Izzivi časa pa po njegovi oceni terjajo prilagoditve. Treba bo razmisliti, kako bo Evropa videti čez deset let. »Najti bo treba model, ki bo zaščitil evropske vrednote,« je dejal Macron in se tako posredno dotaknil problematične zaščite vladavine prava v državah članicah. A ni ostal zgolj pri političnih vprašanjih, temveč se je zavzel tudi za krepitev raziskav in investicij v EU.

Costa: Brez socialne kohezivnosti bo ogrožena evropska identiteta

»Po petnajstih mesecih krize dobro vemo, kaj je delovalo in kaj ne, kaj so prednosti Unije in kaj njene šibkosti, ki jih bo treba odpraviti,« je dejal predsednik evropskega parlamenta David Sassoli in ocenil, da bo konferenco čakalo veliko dela za izboljšanje delovanja Unije predvsem na področjih, kjer članice ne morejo ukrepati same. »Konferenca nam bo dala kompas za naslednje desetletje,« je dejal Sassoli in ocenil, da se mora EU odzivati hitro, a je tudi hkrati ugotavljal, da je to težko, ko pa se odločitve za ukrepanje lahko preprečijo z vetom. »Demokracija, ki se ne odziva dovolj hitro, je lahko tarča napadov,« je ocenjeval predsednik evropskega parlamenta. Po njegovem razmišljanju bo treba okrepiti tudi socialno kohezivnost Unije, sicer lahko pride do groženj evropski identiteti.

Antonio Costa, premier predsedujoče Portugalske Svetu EU, je menil, da je Evropska unija v svojem razvoju že prišla daleč, a je še tudi zelo oddaljena od cilja. Še naprej se namreč pojavlja vprašanje, ali je EU skupnost temeljnih vrednot ali zgolj gospodarska skupnost. Po njegovi oceni se mora EU spreminjati, da bo šla v korak s časom. Kot eno ključnih vprašanj je izpostavil prihodnost mladih, ki so soočeni z veliko brezposelnostjo, prekarnimi oblikami dela in oteženim dostopom do stanovanj. Costa se ni strinjal s tem, da nekateri opisujejo migracije kot največjo grožnjo Uniji, po njegovi oceni je velika grožnja za EU njena lastna nesposobnost, da se mladim zagotovijo razmere za neodvisnost v njihovem življenju.