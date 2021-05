Evropsko prvenstvo v kajaku in kanuju na divjih vodah v Ivrei je dalo odgovore o slovenski olimpijski reprezentanci v Tokiu. Kajakaš Peter Kauzer je bil z uvrstitvijo v finale v internih kvalifikacijah boljši od Martina Srabotnika, ki je obstal v polfinalu in bil 14., ter od Nika Testena, ki je naredil zelo veliko napako in polfinale končal na 38. mestu. Hrastničan si je priboril četrto olimpijsko vozovnico. Kauzer je v finalu tekmoval neobremenjen in s tretjim mestom dosegel nov mednarodni uspeh. Še pred njim se je znova izkazala aktualna svetovna prvakinja Eva Terčelj, ki je med kajakašicami zaostala le za Corinno Kuhnle, ki je po Tacnu 2017 drugič postala evropska prvakinja.

»Presrečna sem. Na startu se nisem počutila najboljše, ampak pred sabo sem imela progo in vedela, kaj želim narediti. Res sem vrhunsko odpeljala. Rezerve so še, ampak na koncu niti nisem vedela, da sem res tako hitra. Vesela sem vožnje in kolajne,« se je veselila Ljubljančanka Eva Terčelj, ki je na prvenstvih stare celine osvojila svojo prvo kolajno. »Do 14. vrat bi težko rekel, da je mogoče hitreje peljati. V nadaljevanju sem malo čakal in pri zadnjih protitočnih vratih sem najverjetneje izgubil zmago. V prvi vrsti sem prišel sem oddelat zadnji sklop izbirnih tekem. Po polfinalu sem videl, da sem si zagotovil četrte olimpijske igre, v finalu pa sem si rekel, da grem uživat. Primanjkovalo mi je moči, a stisnil sem, kolikor sem lahko,« je povedal Peter Kauzer.

Manj uspešni so bili včeraj slovenski kanuisti. Benjamin Savšek se je dopoldne z drugim časom polfinala uvrstil v finale. Luka Božič je zasedel enajsto mesto, finalni nastop pa je ob enem dotiku zgrešil za 13 stotink sekunde, kar je pomenilo, da si je olimpijsko vozovnico prislužil Savšek. V finalu trikratni evropski prvak Savšek ni bil tako sproščen kot Kauzer, saj je zasedel šesto mesto ter po dveh zaporednih naslovih naslov predal zmago Francozu Denisu Gargaudu Chanutu, olimpijskemu prvaku iz Ria. »Nisem najbolj zadovoljen, saj sem si v finalu želel več. Res sem v odlični formi. Škoda je, da mi v finalu ni uspelo še malo stisniti, da bi se lahko poleg uvrstitve na igre veselil še kakšne kolajne. Kombinacija pred mostom, nekje na sredini proge, je bila usodna,« je svoj nastop ocenil Benjamin Savšek. Slovenskima kanuistkama Alji Kozorog in Evi Alini Hočevar se ni uspelo uvrstiti med najboljših deset. Kozorogovi v ostaja v tolažbo dejstvo, da si je dokončno zagotovila pot na olimpijske igre.