Nogometaši Radomelj so imeli v Lendavi prvo zaključno žogico za osvojitev naslova prvaka v drugoligaški konkurenci. Po drugem porazu v sezoni bodo morali na slavje počakati vsaj do naslednje tekme v soboto, ko bodo na domačem igrišču gostili Brežice, ki so na tretjem mestu. Obračun pod reflektorji v Lendavi je v drugem polčasu odločil Stjepan Oštrek, ki je dosegel zadetek z enajstmetrovke. Nafta je najučinkovitejša ekipa druge lige in ima še vedno možnosti za drugo mesto, ki prinaša kvalifikacije za uvrstitev v višji rang.

2. SNL, 19. krog, liga za prvaka: Bilje – Triglav 1:1 (1:1, Matić 6; Jakupović 19), Brežice – Dob 3:0 (0:0, Bećiri 61, Petric 69/11m, Felja 73), Nafta – Radomlje 1:0 (0:0, Oštrek 62/11m), Krka – Rudar 3:1 (1:0, Huč 28, Marcius 47, Doumbia 77; Jovičić 59), liga za obstanek: Beltinci – Šmartno 3:0 (1:0, Zeljković 24, Verunica 66, Katuša 91), Dekani – Fužinar 1:1 (0:0, Štravs 17/11m; Ahmetaj 48), Drava – Krško 1:1 (0:0, Kryeziu 66; Pranjić 54), Brda – Primorje 1:2 (1:0, Bužinel 19; Badžim 54, Nagode 67). mag