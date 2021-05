»Epidemiološke razmere, ki jih vidimo v Indiji danes, nakazujejo, da gre za različico, ki se izjemno hitro širi,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala vodilna strokovnjakinja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Soumye Swaminathan. Različica, ki so jo v Indiji prvič odkrili oktobra lani, je po njenih ocenah »skrb zbujajoča, saj ima nekaj mutacij, ki pospešujejo prenos in bi jo tako lahko naredile odporno proti protitelesom, ki jih tvorijo cepiva ali prebolela okužba«. Obenem je poudarila, da so za tolikšen obseg epidemije v Indiji krivi tudi veliko mešanje ljudi in množična zbiranja.

Število vseh okuženih z novim koronavirusom v državi je medtem preseglo 22 milijonov, število smrtnih žrtev pa se je povzpelo na 242.362, kažejo podatki ministrstva za zdravstvo. Več kot 400.000 novih okužb na dan so našteli že petič v tednu dni, več kot 4000 smrti pa že drugi zaporedni dan, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Indija postaja globalni epicenter novega koronavirusa, saj predstavlja 46 odstotkov vseh primerov okužb in 25 odstotkov vseh primerov smrti na svetu, kaže tedensko poročilo WHO. Po številu potrjenih primerov covida-19 so pred njo le ZDA, po številu smrti pa ZDA in Brazilija. Zaradi pomanjkanja zdravstvenega kisika in obupanih sporočil bolnikov je vrhovno sodišče oblikovalo nacionalno projektno skupino, da bi zagotovili zadostne dobave tega plina bolnišnicam. V zadnjih dneh so številne indijske zvezne države uvedle stroge omejitve, opozicija pa je pozvala predsednika vlade Narendro Modija, da uvede ustrezne ukrepe na nacionalni ravni. sta, cr