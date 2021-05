V domači Italiji, natančneje v mestu Catania na Siciliji, so se že dogovorili, da bodo prišli v Slovenijo in pri nas oropali banke. Pri tem so se dobro pripravili, si izbrali banke na goriškem koncu, jih prej nekaj dni opazovali, med tem bivali v najetih apartmajih v italijanskem Vidmu in Gradežu, najeli oziroma ukradi osebne avtomobile, s katerimi so prišli na kraje zločinov, kupili slovenske SIM-kartice in lani poleti udarili. Oropali so banko na Dobrovem v Goriških brdih in v Dutovljah, pripravljali pa so se še na ropa bank v Kanalu in Tolminu. Sedemindvajsetletnega Maria Piacenta in 44-letnega Giacoma Pappalarda so prijeli, njun pajdaš, 43-letni Giusepe Pulvirenti, pa je zbežal nazaj proti jugu Italije, najverjetneje na domačo Sicilijo, in ga italijanski policisti še vedno iščejo.

Slovenska policija ropov sumi še četrtega osumljenca, a za zdaj njegova identiteta ni znana. Zato sta se na zatožni klopi novogoriškega okrožnega sodišča pred okrožno sodnico Doris Kogoj minuli petek znašla le Mario Piacente in Giacomo Pappalardo, saj je sodnica zanju razpisala predobravnavni narok. Slednjega so opravili le za Piacenta, saj je pri Pappalardu prišlo do zapletov z odvetnikom. Sodišče mu je potem, ko mu je prvi odvetnik odpovedal pooblastilo, imenovalo odvetnico po uradni dolžnosti, ki pa ne zna italijanskega jezika in se z obtoženim, ki govori le italijansko, ni mogla sporazumeti. Zato je poklical odvetnika Gregorja Veličkova, ki je v petek prišel na narok, in mu je obtoženi kar na hodniku podpisal pooblastilo za zastopanje. Odvetnik je sodnico prosil za preložitev naroka za nekaj dni, da se pripravi na obrambo. Sodnica je prošnji za preložitev naroka ugodila, narok bodo opravili v petek.

Uslužbenki sta se skrili v sef Narok so nato opravili le za Maria Piacenta, ki ga zastopa odvetnica Tanja Marušič. V sodni dvorani pa je sedela tudi obtoženčeva italijanska odvetnica. Tožilka Petra Poberaj je nato predstavila obtožnico, katere vsebino pa je obtoženi zavrnil in krivde ni priznal. Prvi rop so po trditvah policije vsi štirje Sicilijanci izvedli 31. avgusta lani. Okoli 17. ure sta v bančno poslovalnico NKBM na Dobrovem v Goriških brdih vstopila moška zakritih obrazov, to naj bi bila obtoženi Piacente in Pulvirenti, ki sta se na kraj dogodka pripeljala z osebnim avtomobilom fiat punto, ukradenim v italijanskem kraju Červinjan. Druga dva osumljenca, ki sta pred banko stražila, sta se na kraj zločina pripeljala z drugim avtomobilom, najetim v Italiji. Zamaskirana roparja sta v banki od bančne uslužbenke zahtevala denar, Pulvirenti je kričal »Denaro, denaro!« in proti uslužbenki za blagajniškim pultom mahal z olfa nožem. Uslužbenka je skupaj s sodelavko zbežala v sef. Zato je stekel do vodje poslovalnice, jo prijel za vrat in vpil: »Denaro, denaro!« Povedala je, da v pisarni nima denarja, zato jo je odvlekel do blagajne, kjer je njegov pajdaš že jemal denar, v njej je bilo 35.000 evrov. Nato sta zbežala skupaj s pajdašema, v italijanski Medani pa so si razdelili plen. Drugič so udarili 1. oktobra lani, ko so oropali poslovalnico Deželne banke Slovenija. Na kraj dogodka so se prav tako pripeljali z dvema osebnima avtomobiloma, najetim jeepom renegadom in manjšim fiatom, ukradenim v Križu v bližini Trsta. Dva roparja sta vstopila v banko, eden je z imitacijo pištole grozil uslužbenki, ki mu je izročila 7000 evrov, nato pa sta zbežala in se odpeljala z avtomobilom, ukradenim v Italiji. Pajdaša, ki sta stražila zunaj, sta prav tako pobegnila.

V Italiji identificirali roparje Osumljenim so naši kriminalisti prišli na sled ob pomoči italijanskih, saj so se povezali s kriminalisti iz tržaške kvesture in jih zaprosili za pregled posnetkov videonadzornih kamer v Italiji. Tako so ugotovili, da so roparji uporabljali dva osebna avtomobila, fiata in jeepa renegada, ki ga je v Italiji najel obtoženi Piacente. Italijanski varnostni organi so ob usmerjanju državnega tožilstva in obravnavi neposredno pred tem izvršenih kaznivih dejanj tatvin vozil v Italiji izvedli več hišnih preiskav. Tako so pridobili tudi primerjalni material osumljencev za sodnomedicinske preiskave, ki so ga nato poslali v nacionalni forenzični laboratorij v Ljubljano. Identificirali so tri osumljence, ki so bili v Italiji zaradi podobnih kaznivih dejanj že obravnavani, zato slovenski policisti sklepajo, da gre za kriminalno združbo, specializirano za bančne rope. Prav te italijanske dokaze pa odvetnica Marušičeva izloča iz sodnega spisa, češ da so pridobljeni nezakonito. Tožilstvo temu nasprotuje. O predlogu odvetnice bo odločilo sodišče.