»Žal mi je, da se je to zgodilo,« je na začetku glavne obravnave povedal obtoženi poskusa uboja Savo Trivunovič, ki je v priporu. Incident se je v zavetišču za brezdomce v Kranju zgodil med lanskimi božično-novoletnimi prazniki. Še en stanovalec, oškodovanec Anton Maršič, je 28. decembra lani ravno v skupni kuhinji jedel klobaso, ko naj bi v prostor vstopil Trivunovič. Zapletla sta se v prepir, v katerem naj bi Trivunovič pograbil nož, s katerim si je Maršič pomagal pri rezanju klobase, in sostanovalca z njim dvakrat zabodel. Enkrat je devet centimetrov dolgo rezilo povzročilo zgolj vbod v trup, enkrat pa poleg vboda še okoli 15 centimetrov dolgo vreznino.

Brez pomoči bi bilo ogroženo življenje

Domnevni žrtvi je skozi trebušno votlino pogledalo črevo, ki je bilo na nekaj mestih prav tako poškodovano. »Če zanemarimo druge poškodbe, bi se začelo črevo izsuševati. Zato bi iz njegove notranjosti začele izstopati bakterije in bi povzročile vnetje trebušne votline. Običajne posledice vsrkanja bakterij v telo so sepsa in posledično odpoved organov,« je opozoril sodni izvedenec medicinske stroke dr. Anton Lah. »V enem tednu bi bilo brez pomoči življenje poškodovanega verjetno ogroženo,« je dodal. Nezanemarljiva je bila po njegovem tudi krvavitev, ki je izvirala iz dveh virov in zaradi katere se je v dveh urah in pol v trebušno votlino poškodovanega steklo okoli liter krvi.

Sicer sta domnevni storilec in žrtev na sojenju, ki se še ni končalo, pripovedovala vsak svojo zgodbo o dogajanju usodnega 28. decembra lani. Vsak od njiju sebe opredeljuje kot žrtev. »Prišel sem v kuhinjo, da bi nekaj pojedel. Tam je bil Tone (Anton Maršič, op. p.). Povedal sem mu, da sem lačen, pa se je začel dreti name, da sem cigan. Proti meni je šel z nožem, vrgel me je na tla. Potem se spomnim samo še, da sem ležal na tleh, bolela me je rama in rebra. Na tleh sem videl nož in ga pospravil v žep ter odšel ven, da bi poklical policiste in bi jim ga pokazal, a so bili že tam,« je opisoval Trivunovč. Opozoril je, da je precej lažji in manjši od Maršiča, poleg tega pa še invalid, ki za hojo potrebuje berglo, zato so obtožbe, češ da je on napadalec, po njegovem nesmiselne.