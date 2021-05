»Sovjetsko ljudstvo se je držalo svoje svete prisege, ubranilo svojo domovino in osvobodilo države Evrope od črne kuge,« je Putin dejal v govoru pred vojaki in veterani pred začetkom parade, s čimer so zaznamovali 76-letnico konca druge svetovne vojne. »Rusija dosledno zagovarja mednarodno pravo. Hkrati bomo odločno branili svoje nacionalne interese, da bi zagotovili varnost svojih ljudi,« je dodal, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je obsodil, kot je dejal, potuhnjeno vračanje takratnih ideologij, ko so »gesla o rasni in nacionalni prevladi, antisemitizmu in rusofobiji postajala vse bolj cinična«. Ponovno je tudi opozoril pred domnevnimi poskusi potvarjanja zgodovine ter relativizacije dejanj »izdajalcev in zločincev«, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Vojaške parade 9. maja, ko je v Rusiji dan zmage, so v času vladavine Vladimirja Putina postale pomembna priložnost za razkazovanje ruske vojaške moči. Vsi udeleženci parade so bili po uradnih navedbah cepljeni proti covidu-19. Vojaške parade so potekale še v nekaterih drugih ruskih mestih.

Javnomnenjska raziskava, ki jo je minuli teden objavila državna agencija VTsIOM, je pokazala, da je za 69 odstotkov Rusov dan zmage najpomembnejši praznik v letu. Tretjina vprašanih je dejala, da se bo udeležila slovesnosti, petina pa naj bi jo spremljala po televiziji.

Mednarodno skupnost skrbi krepitev ruske vojaške prisotnosti ob meji z Ukrajino. »Globoko smo zaskrbljeni, ker se nadaljuje negativen vzorec ruskega ravnanja, ki je neodgovorno in povzroča destabilizacijo,« so v skupni izjavi ta teden zapisali zunanji ministri skupine G7. Poudarili so tudi pomen spoštovanja dunajske konvencije o diplomatskih odnosih ter bili znova kritični do ravnanja Moskve z zaprtim opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim.