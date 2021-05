Igralec in performer Vito Weis skozi različne lege že leta deluje v polju sodobnih scenskih umetnosti, od vsega začetka pa je tudi del projekta Nova pošta, ki nastaja v koprodukciji Maske in Slovenskega mladinskega gledališča. Tam bo jutri za omejeno število prisotnih predstavil solistični avtorski projekt Slaba družba, ki je nastal v skupni produkciji z zavodom Moment, v njem pa se je Weis izvorno nameraval soočiti z lastnim umetniškim delom, »s tem, kakšno gledališče si želim ustvarjati in kakšno pravzaprav ustvarjam, kaj sem pripravljen žrtvovati, kakšna so moja pričakovanja in kakšna so pričakovanja drugih«, je pojasnil.

Toda od začetka procesa, pri katerem so sodelovali še Žiga Divjak, Nina Pertot Weis in Tomaž Grom, so se zaradi pandemije razmere za delo v gledališču močno spremenile. Tako je Weis jeseni ob ponovnem zaprtju kulturnih ustanov zavrgel ves do takrat nabrani material in začel iz nič, v izolaciji pa je tematika izpraznjenosti in samote postala novo izhodišče, kjer se mu, kot pravi Weis, ni bilo več treba ozirati na to, kakšna bi morala biti predstava te vrste in kaj naj bi ponudila gledalcu. Osvobojen zunanjih pričakovanj se je prepustil gledališču samemu, se odrekel besedilu in oblikoval niz raznolikih gledaliških podob, v katerih tako ali drugače odseva čas, ki ga živimo. gb