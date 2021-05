Tribuna VIP je bila najbolje zasedena v letošnji korona sezoni. Na čelu mariborske delegacije sta bila predsednik kluba Drago Cotar in direktor Bojan Ban. Ljubljanska je bila močnejša, saj sta bila ob predsedniku Milanu Mandariću njegova sorodnika Željko Mandarić (podpredsednik kluba) in nečak Ranko Lončar, nekaj sedežev stran pa je sedel tudi ljubljanski župan Zoran Janković.

Olimpija je tekmo začela odločno in Mariborčani so imeli obilo sreče, da se njihova mreža ni zatresla že v prvih desetih minutah. Ljubljančani so gradili na igri po bokih, kjer je sicer Maribor najbolj okrepil obrambne okope. V peti minuti je atraktiven strel Kureža s škarijcami zletel tik mimo vratnice. V naslednji dveh napadih je Vombergar z glavo streljal čez gol, Ivanović pa v vratarja Juga. V deveti minuti se je stresla prelka, potem ko je po kotu Vombergar skočil najvišje in žogo z glavo siloviti udaril. Po desetih minutah so navijači Olimpije, ki so bili zunaj stadiona, uprizorili ognjemet, kateremu so dodali še dva topovska udara, zato je trener Maribora Rožman protestiral pri četrtem sodniku Ponisu. Nato je Olimpija popustila, za nameček pa je po 25 minutah zaradi poškodbe ostala še brez vodje napada Vombergarja, ki ga je zamenjal manj nevarni Perović. Maribor je lažje zadihal, vendar si je v prvem polčasu priigral le eno priložnost. Vratar Frelih je v 27. minuti žogo slabi izbil, vendar Mlakar darila ni izkoristil, znašel pred njim, a ga z enega metra ni uspel premagati. Olimpija je znova dvignila ritem v finišu prvega polčasa, vendar je zmanjkala bolj natančen ali močnejši zaključni strel.

Drugi polčas se je začel s protinapadom Olimpije, ki pa ga je Ivanović slabo zaključil, ker je predolgo zadrževal žogo. Olimpija je bila bolj konkretna, vendar premoči, tako v prvem polčasu, ni uspela kronati z zadetkom. Po padcu Boakyea v kazenskem prostoru so Ljubljančani zahtevali enajstmetrovko, a sodnik Jug jih ni uslišal. Po slabi uri je trener gostov Rožman aktiviral prvokategornika Matka in Kronavetra, ki je takoj prišel do sijajne priložnosti po podaji Milaca, a je Korun preprečil zadetek. Odgovor ljubljanske klopi je bila aktivacija defenzivnega vezista Pungarška. V 69. minuti je Frelih z odbito žogo, ki bi jo moral ujeti, podaril priložnost Mariboru, a je podajo Klinarja počistil Korun. Oboji so iskali zmagoviti gol, vendar je bilo pri podajah neverjetno veliko napačnih podaj in odločitev. »Prasec,« je zakričal trener Maribora Simon Rožman, ko je Jug v 80. minuti dosodil prosti strel za Olimpijo z roba kazenskega prostora. Priložnost so Ljubljančani poceni zapravili, saj je Elšnik po kratki podaji streljal daleč mimo gola, ko so Mariborčani trepetali v živem zidu.