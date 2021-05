Merlierju ob debiju zmaga v drugi etapi Gira

Belgijec Tim Merlier je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Italiji. Na poti od Stupinigija do Novare (179 km) je član Alpecin-Fenixa v ciljnem sprintu ugnal drugega domačina Giacoma Nizzola in tretjega, prav tako Italijana, Elio Vivianija. Obeh Slovencev, Mateja Mohoriča in Jana Tratnika v dresu Bahrain Victoriousa, ni bilo v ospredju.