Nepreslišano: Sophie in 't Veld, nizozemska evroposlanka, vodja skupine EP za spremljanje spoštovanja demokracije

Vidimo lahko, da je denimo na Madžarskem medijski pluralizem povsem ubit in izničen. Tako Poljska kot Madžarska – slednja še posebno – sta povsem omrežili univerzo in neodvisne akademske kroge. Ne bi rekla, da je Slovenija že na tej stopnji. A vprašanje ni to, ali je Slovenija že tako daleč kot Madžarska ali Poljska. Skrb zbujajoče je, da je vodstvo Slovenije reklo, da je Madžarska primer tega, kamor si želijo priti! Vsi vidimo, da Madžarska in Poljska v povečani meri delujeta zunaj evropskih vrednot; pri obeh državah torej prihajamo v situacijo, ko bolj in bolj ignorirata pravila sodišča Evropske unije. In če ne prepoznavaš ustavnega reda neke skupnosti, se v bistvu odcepiš in ločiš od tega reda.