Toyota yaris in renault clio: Dobro so vedeli, kje in kako ju izboljšati

Milo rečeno nenavadno je, da so ob poplavi na eni strani vseh vrst športnih terencev, od najmanjših do največjih, in na drugi strani električnih avtomobilov, ki naj bi v prihodnosti kaj kmalu povsem zavladali prodajnim salonom, zadnje tri od štirih naslovov slovenskega ali evropskega avtomobila leta odnesli mali avtomobili segmenta B, ki so bili v prvi vrsti še vedno zasnovani z »običajnim« motorjem v sprednjem delu. Lani je bil tako slovenski avto leta renault clio, evropski peugeot 208, letos pa evropski avto leta toyota yaris. No, treba je pošteno povedati, da je peugeot dejansko na voljo tudi v električni različici in da yaris že dlje časa, tudi pri prejšnjih generacijah, veliko stavi na hibridni pogon, a vseeno je vse skupaj daleč od »glave do tal« zasnovanega »električarja«. Kakor koli, hibridni igri se je pred kratkim pridružil tudi clio, kot tak pa je idealen konkurent po eni strani veteranu hibridnih tehnologij, ki pa je po drugi strani vendarle povsem nov, toyoti yarisu.