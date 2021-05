Življenje v znamenitih ljubljanskih stavbah – Hribarjeva hiša: Hiša, v kateri je dišalo po kavi

V Hribarjevi hiši na Tavčarjevi 2 se je že veliko dogajalo. Nekoč je tam dišalo po kavi, pred vojno in še nekaj let po vojni je bila namreč v kleti pražarna kave. Po vojni je eden od stanovalcev v delavnici na dvorišču izdeloval lesene igrače, nekaj časa je bila v njej znamenita Delikatesa, v prvem nadstropju pa so več desetletij svoje načrte o umetnem mednarodnem jeziku kovali člani slovenskega esperantskega društva.