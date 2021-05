Menjava letnega časa je tudi priložnost za inventuro v garderobni omari. Strah pred mislijo, da bi naše obleke, ki jim nič ne manjka in so še vedno videti kot nove, končale na odpadu, nas pogosto zavira pri vprašanju, kam z oblačili, ki smo jih obsodili na deportacijo. A kot miri Helena Nieboer iz društva Ekologi brez meja, je strah povsem odveč, saj ima oblačilo, preden postane odpadek, še veliko drugih možnosti. Za vas smo pripravili izbor najpogostejših, vi pa si izberite enega ali več takih, ki najbolj ustrezajo vašim potrebam.

Dobro ohranjena oblačila, ki smo se jim odpovedali zgolj zato, ker nam niso več prav, smo se jih naveličali ali se ne ujemajo več z našim stilom oblačenja, nekomu drugemu, ki jih lahko obleče takoj, pridejo še kako prav. Ena izmed možnosti, kako se jih znebiti, je prodaja po spletu. »Ta način zahteva nekaj priprav in seveda časa. Oblačila je treba fotografirati, jih ovrednotiti in objaviti, temu sledi komunikacija s potencialnimi kupci ter ob uspešni prodaji tudi pakiranje in pošiljanje. Ta način je primeren za tiste, ki dobro obvladajo digitalni svet, v tem uživajo in so pripravljeni temu nameniti svoj čas, na koncu pa se znajo veseliti prodajnih uspehov,« je povedala sogovornica. Ob tem kot možnost prodaje omeni spletno platformo Bolha ali Ishopic ter še nekaj spletnih trgovin z rabljenimi oblačili, na primer Moja tvoja omara, Dajadaja, Moj butik. Tudi na družbenem omrežju facebook je veliko skupin, v katerih se prodajajo ali izmenjujejo oblačila za odrasle ali otroke.

Kupiti rabljeno oblačilo ni več tabu

»Izmenjava oblačil in nošenje oblačil iz druge roke nista več tabu, ampak (skoraj) trend. V zadnjih letih se z organizacijo takšnih dogodkov ukvarja vse več društev,« pojasni Helena Nieboer. Kot doda, so Ekologi brez meja kar sedem let razveseljevali prebivalce Ljubljane z organizacijo Tekstilnice, ki jo je obiskalo tudi do sto ljudi. »Neprecenljive izkušnje smo zbrali v priročniku, ta je na voljo vsem, ki bi radi take dogodke organizirali v svojem kraju, pa ne vedo, kako se tega lotiti.« Trenutne razmere v državi takih dogodkov sicer ne omogočajo, se bodo pa skupaj z rahljanjem ukrepov zanesljivo vrnili. Oblačila pa lahko izmenjate tudi v krogu prijateljic, širše družine, sosedov ali pa sami postanete pobudnik in to organizirate v okviru svojega podjetja ali šole.

Oblačila in hišni tekstil lahko tudi podarite različnim organizacijam, ki skrbijo za ljudi v stiski. »Glede na trenutno situacijo v državi prav za vse priporočamo, da jih prej pokličete po telefonu, preverite termine za prevzem in se seznanite z morebitnimi omejitvami. Prav za vsako od njih pa velja prvo in najpomembnejše pravilo – prinesite dobro ohranjena oblačila, ki jih lahko uporabniki oblečejo, ne da bi jih morali prej prati in popravljati. Skratka, preden jih oddate, pomislite, ali bi jih vi sami oblekli. Ljudje, ki so v stiski in potrebujejo vašo pomoč, so tudi radi lepo oblečeni.«