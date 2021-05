Nekdanji vodja laburistov Tony Blair je prejšnji teden po dolgem času ponovno dal televizijski intervju, ko je s podružnico CNN ITV News govoril o stabilnosti Združenega kraljestva ob ponovni razpravi o neodvisnosti Škotske. Toda prav njegova frizura, ki se je je v 80. letih prejšnjega stoletja prijelo ime »bundesliga«, je postala predmet številnih komentarjev, sam Blair pa je v zgolj nekaj urah, skupaj z zvezdniki, ki jim je podoben, postal viralen na družbenih omrežjih.

Brutalno neusmiljeni do pričeske

Kar mu gre v bran, je dejstvo, da Blair ni edini Britanec, ki so se mu zaradi epidemije močno spremenile prioritete v življenju. Britanski frizerji so bili med tretjim popolnim zaprtjem države zaradi epidemije nekaj mesecev zaprti, zaradi česar so se mnogi znašli drugače. Veliko jih je urejanje pričeske in škarje zaupalo v roke prijateljev ali družinskih članov. Potem ko so se saloni na Otoku 12. aprila odprli, pa so postali spletni komentatorji brutalno neusmiljeni do Blairove pričeske.

Tako je eden od uporabnikov twitterja zapisal, da se je zaradi virusa nekdanji premier spremenil v Viga iz kultnega filma Izganjalci duhov, in opisal številne podobnosti z njim. Blairu ni ostal dolžan niti ameriški politični strateg Matt Gorman, ki je njegovo preobrazbo primerjal z Docom Brownom iz znanstvenofantastične avanturistične komedije Nazaj v prihodnost. Mnogi so se ob Blairovi novi podobi spomnili tudi na Petra Stringfellowa, pokojnega britanskega mogotca in lastnika številnih nočnih klubov, ki so sloveli po pestri izbiri prostitutk.

Blair je bil na položaju med letoma 1997 in 2007 in je tako užival enega najdaljših mandatov od nedavnih britanskih premierjev. Odkar je zapustil Downing Street, je vodil kampanjo proti izstopu Velike Britanije iz Evropske unije, pred kratkim se je vključil tudi v razpravo o globalni distribuciji cepiv proti covidu-19. Pri vsem tem pa ni prvi nekdanji britanski premier, ki so si ga po poteku mandata privoščili na družabnih omrežjih. Leta 2017 je splet okrcal nekdanjega konservativnega voditelja Davida Camerona, potem ko se je pojavila novica, da je kupil drago vrtno lopo, da bi si v njej uredil kotiček za pisanje.