Široka razprava je po besedah Emmanuela Macrona potrebna, da se lahko Evropska unija prilagodi izzivom, ki jo čakajo. Kot je dejal, so številne krize, nazadnje pa predvsem epidemija covida-19, pokazale tako prednosti kot pomanjkljivosti Evrope, in medtem ko se prvih ne bi smeli odreči, bo treba slednje odpraviti.

»Evropsko sodelovanje je rešilo in rešuje življenja, je naša prednost,« je prepričan. Evropska demokracija je demokracija kompromisov in to moramo ohraniti, a je ob tem treba okrepiti učinkovitost, da se bomo lahko hitreje in odločneje odločali, je še povedal.

Covid-19 je bil po besedah predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija pomembna lekcija za vse, tudi EU. »Po 15 mesecih krize zelo dobro vemo, kaj je in kaj ni delovalo,« je povedal v nagovoru na današnjem dogodku v Evropskem parlamentu, s katerim se je začela konferenca o prihodnosti Evrope.

Njen namen je približati EU državljanom, prisluhniti njihovim skrbem in ambicijam ter oblikovati sklepe, ki bodo predstavljali smernice za prihodnjo usmeritev unije. Pomembno vlogo pri konferenci bo imela tudi Slovenija, ki bo v drugi polovici predsedovala Svetu EU.