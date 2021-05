V rudniku zlata Tatakourou na severovzhodu Gvineje je v nedeljo prišlo do podora skal, ki so za seboj pokopale več rudarjev. Trupla 15 rudarjev, starih od 14 do 40 let, so že prenesli na površje. Pokopani bodo v skupinskem grobu, navaja dpa.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so tovrstne nesreče v državi, sicer bogati z dragocenimi rudami in diamanti, pogoste. Februarja 2019 je v nesreči med nezakonitim rudarjenjem v enem od rudnikov umrlo 17 ljudi, devet mesecev kasneje pa še 12. Po podatkih Združenih narodov kar polovica prebivalstva Gvineje živi pod pragom revščine.