»Epidemiološke razmere, ki jih vidimo v Indiji danes, nakazujejo, da gre za različico, ki se izjemno hitro širi,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala vodilna strokovnjakinja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Soumye Swaminathan.

Različica, ki so jo v Indiji prvič zabeležili oktobra lani, je po njenih ocenah »zaskrbljujoča, saj ima nekaj mutacij, ki pospešujejo prenos in bi jo tako lahko naredile odporno na protitelesa, ki jih tvorijo cepiva ali prebolela okužba«. Obenem je poudarila, da so za takšen obseg epidemije v Indiji krivi tudi veliko mešanje ljudi in množična zbiranja.