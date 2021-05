Po pisanju omenjenega portala je bilo iz komunikacije med stolpom in pilotoma mogoče slišati, da sta se pilota letala Airbus A320 zaradi slabšega delovanja enega od motorjev odločila vrniti na letališče, nekaj minut kasneje pa so na letališki stezi odkrili mrtvo ujedo. Na Fraportu so dejali, da so dopustnike na cilj nato odpeljali z drugim letalom. Letalo morajo namreč po takšnem incidentu pregledati inženirji in preveriti, ali je motor utrpel kakšno škodo in ali je še vedno primeren za uporabo.

Trki s pticami so v letalstvu sicer precej pogosti, motorji pa morajo biti narejeni tako, da večino trkov preživijo brez poškodb. Tudi v najslabšem primeru, če bi trk s ptico motor poškodoval do te mere, da ne bi bil uporaben, za potnike to ne predstavlja grožnje, saj so vsa komercialna letala certificirana tako, da lahko letijo le z enim motorjem.