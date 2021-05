Igorju Ozimu se je ZKP RTV Slovenija ob današnjem jubileju poklonila z dvojno CD ploščo Koncerti z deli Wolfganga Amadeusa Mozarta, Petra Iljiča Čajkovskega, Felixa Mendelssohna - Bartholdyja in Johannesa Brahmsa. Izvedel jih je s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in Orkestrom Slovenske filharmonije pod taktirkami Sama Hubada, Jurija Simonova, Neemeja Järvija in Nikolaja Aleksejeva.

Kot so zapisali na založbi, je bil Ozim že z osmimi leti sprejet na ljubljanski glasbeni konservatorij, štipendija Britanskega sveta pa mu je omogočila nadaljevanje študija na Kraljevem glasbenem kolidžu v Londonu. Uspehi na mednarodnih tekmovanjih v Ženevi (1950), Londonu (1951) in Münchnu (1953) so mu omogočili bleščečo mednarodno glasbeno kariero. Koncertiral je po vsem svetu, ob solističnih nastopih tudi v komornih sestavih, najdlje v duu s pianistom Marijanom Lipovškom.