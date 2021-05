V terciarno izobraževanje v tem študijskem letu se je vpisalo 82.700 študentov, kar je skoraj osem odstotkov več kot v prejšnjem študijskem letu. Izmed njih se je v višješolsko strokovno izobraževanje vpisalo 13 odstotkov, v visokošolsko izobraževanje pa 87 odstotkov, so zapisali na državnem statističnem uradu.

Največ ali skoraj 30 odstotkov študentov se je vpisalo v visokošolsko univerzitetno izobraževanje, dobra četrtina pa v visokošolsko strokovno izobraževanje. Najmanj oziroma štiri odstotke jih je bilo vpisanih v doktorsko izobraževanje, šest odstotkov pa v enovito magistrsko izobraževanje.

Študentov je bilo v vseh vrstah izobraževanja več kot v prejšnjem študijskem letu z izjemo višjega strokovnega izobraževanja, kjer jih je bilo odstotek manj. Najbolj, skoraj za 11 odstotkov se je povečalo število vpisanih študentov v visokošolskem strokovnem izobraževanju, sledi pa visokošolsko univerzitetno izobraževanje z osemodstotnim povečanjem.

V prvi letnik za pridobitev prve visokošolske diplome se je prvič vpisalo dobrih 15.900 študentov ali približno 900 več kot v prejšnjem študijskem letu. Nekaj nad 7900 se jih je odločilo za visokošolski univerzitetni študij, nekaj nad 7200 za visokošolski strokovni študij, malo manj kot 800 pa za enovit magistrski študij.

V aktualnem študijskem letu je bilo največ, slaba petina vpisov v študijske programe s področja, ki zajema poslovne in upravne vede ter pravo, z 18 odstotki je sledilo področje, ki vključuje tehniko, proizvodne tehnologije in gradbeništvo, s 14 odstotki pa področje, ki zajema zdravstvo in socialno varnost. Najmanj oz. tri odstotke študentov se je vpisalo v programe s področja, ki obsega denimo kmetijstvo, gozdarstvo in veterinarstvo.

V terciarnem izobraževanju več žensk kot moških

Med študentkami in študenti, vpisanimi v terciarno izobraževanje v tekočem študijskem letu, je bilo približno 42 odstotkov moških in približno 58 odstotkov žensk. Delež žensk je bil največji v študijskih programih s področja, ki se nanaša na izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, saj je znašal skoraj 90 odstotkov, s tremi četrtinami vpisanih žensk pa so sledili študijski programi, ki zadevajo zdravstvo in socialno varnost.

Delež moških je bil največji, in sicer več kot 80-odstoten, v študijskih programih s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij, s tremi četrtinami vpisanih moških pa so sledili programi s področja, ki zajema tehniko, proizvodne tehnologije in gradbeništvo. Še najbolj enakomerno so bili študentke in študenti zastopani v programih s področja, ki obsega naravoslovje, matematiko in statistiko, ter s področja, ki vključuje denimo transport, gostinstvo in turizem.

Med vsemi študenti terciarnega izobraževanja v tekočem študijskem letu je bilo skoraj deset odstotkov mobilnih študentov, torej študentov s stalnim prebivališčem v tujini. Prihajali so iz 119 različnih držav. Nekaj manj kot tretjina jih je bila iz držav bivše Jugoslavije, nekaj manj kot tretjina pa iz držav EU.