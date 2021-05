Za letošnji nastop v Amfiteatru Avditorija Portorož so na razpisu prejeli 74 skladb, med njimi pa je strokovna komisija v sestavi Andrea F (predsednik), Eva Cimbola, Simona Brglez, Slavko Ivančić, Alesh Maatko, Mojca Menart in Aleksander Radič izbrala 12 tekmovalnih in dve rezervni skladbi, piše v sporočilu za javnost.

Za Veliko nagrado MMS in nagrade strokovne žirije se bodo potegovale tri tekmovalke - Eva Boto, Tatjana Mihelj in Saša Lešnjek; štirje moški tekmovalci - Boštjan Pertinač, Tomaž Hostnik, Sebastian in Franco Ceroici v sodelovanju s Teom Collorijem; v duetu Samuel Lucas in Maja Založnik ter Gal Gjurin in Manca Fekonja; in trojica skupin - Platana, Gedore, Rok Ferengja in Erosi. Za primer diskvalifikacije ali odpovedi ene oziroma dveh skladb sta kot rezervi izbrana še Etienne in Saša Jovičić.

Kot piše v sporočilu za javnost, je predsednik strokovne komisije Andrea F povedal, da se letos na festival ni uvrstila nobena italijanska pesem, čeprav so bile do sedaj redno na MMS. Vrstni red nastopa bo določen glede na dinamiko skladb, število nastopajočih in uporabljene inštrumente ter bo znan na novinarski konferenci prvi teden v juniju. Nazadnje so na Melodijah morja in sonca slavili Kvartopirci, Tinkara Kovač in 2B.