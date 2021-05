V boju proti klimatskim spremembam bo avstrijska prestolnica svojim okrožjem do leta 2025 vsako leto namenila 20 milijonov evrov za subvencije različnih projektov. Gre za doslej najobsežnejši program subvencij za okoljske rešitve v zgodovini avstrijske prestolnice, so izpostavili v predstavništvu mesta Dunaj v Ljubljani. Dunaj velja za eno izmed evropskih prestolnic, ki jih klimatske spremembe najbolj ogrožajo. Do leta 2050 bi se lahko temperatura v mestu zvišala za kar 7,6 stopinje,

»Da bi ustvarili podnebno zgledno mesto, subvencioniramo investicije v ozelenjevanje in hlajenje mesta, za kar namenjamo dvakrat več denarja kot doslej,« je dejal mestni minister za podnebje Jürgen Czernohorszky. Kot je dodal, želijo skupaj z dunajskimi okrožji zagotoviti boljšo kakovost življenja na javnih površinah, preživljanje časa v parkih in na drugih zelenih površinah pa z več drevesi, vodnimi elementi, pitniki in senčili narediti še bolj privlačno.

Za preprečevanje toplotnih otokov na Dunaju skrbijo s številnimi ukrepi. Stalno povečujejo število parkov in po mestu vsako leto posadijo 4500 novih dreves, s subvencijami do 5000 evrov na projekt pa spodbujajo ozelenitve fasad, streh in notranjih vrtov, so še zapisali v predstavništvu mesta Dunaj v Ljubljani.